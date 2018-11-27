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Болтон назвал темы переговоров Путин и Трампа на G20 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В повестке переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Я думаю, (будут обсуждаться) все вопросы, которые у нас есть в сфере безопасности, контроля вооружений, региональные вопросы, включая Ближний Восток", — сказал Болтон на брифинге в Белом доме. "Я думаю, это будет полный спектр тем, продолжение их переговоров в Хельсинки", — отметил он.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения. Также официально о предстоящей встрече заявил Белый дом.
G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.
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Дмитрий Песков , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Политика , В мире , США
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