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Сенатор США предупредил о новых санкциях из-за кораблей Украины 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Эд Ройс не исключил возможность введения новых санкций из-за ситуации в Азовском море, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политик надеется, что украинские моряки будут освобождены.
"Если этого не произойдет, то это может привести к дополнительным санкциям", — заявил американский политик.
Также, по словам Ройс, он не согласен с заявлениями о том, что США могли как-то способствовать конфликту. По его мнению, власти США не обладали какой-то дополнительной информацией по инциденту, и он стал для них сюрпризом.
Ранее сообщалось, что в ФРГ допустили ужесточение антироссийских санкций после инцидента в Черном море.
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Эд Ройс , Газета.Ru , Политика , В мире , США
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