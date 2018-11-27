Сенатор США предупредил о новых санкциях из-за кораблей Украины

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Эд Ройс не исключил возможность введения новых санкций из-за ситуации в Азовском море, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Политик надеется, что украинские моряки будут освобождены.

"Если этого не произойдет, то это может привести к дополнительным санкциям", — заявил американский политик.

Также, по словам Ройс, он не согласен с заявлениями о том, что США могли как-то способствовать конфликту. По его мнению, власти США не обладали какой-то дополнительной информацией по инциденту, и он стал для них сюрпризом.

Ранее сообщалось, что в ФРГ допустили ужесточение антироссийских санкций после инцидента в Черном море.