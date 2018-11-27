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Лавров: Киев осознанно рисковал жизнями моряков 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров во время разговора со своим коллегой из Германии Хайко Маасом обратил особое внимание на то, что Киев абсолютно осознанно рисковал в Черном море своими судами и жизнями украинских моряков.
«С российской стороны на основании фактов было подчеркнуто, что провокационные действия были спланированы украинскими властями в нарушение норм международного права. Киев осознанно создал угрозы и риски для безопасного движения судов по акватории Черного моря, для жизни членов экипажей кораблей ВМС Украины», — приводит ТАСС слова МИД России.
Трое из 24 украинских моряков были ранены в результате инцидента с нарушением российской границы. Их доставили в больницу Керчи.
Ранее ФСБ опубликовала документы, которые доказывают целенаправленные провокационные действия со стороны Украины. Один из моряков признался, что у них был приказ «не останавливаться и стрелять в ответ», если российские корабли будут перекрывать путь.
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Сергей Лавров , ФСБ , МИД , ИТАР-ТАСС , Политика , Германия
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