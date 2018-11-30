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Захарова рассказала об «угрозе раскручивания силового сценария» на Украине 

RT на русском + ещё 87 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга прокомментировала ситуацию на Украине после введения в стране военного положения в связи с инцидентом в Керченском проливе.
По словам дипломата, введение военного положения на Украине обусловлено необходимостью поднять рейтинг действующего лидера страны Петра Порошенко.
Захарова также отметила, что данные меры предусматривают введение ограничений ряда конституционных свобод граждан страны, в частности, свободы слова, собраний, передвижения.
«Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьёзную угрозу разрастанию гражданского конфликта по всей территории страны», — заявила она.
При этом в МИД России отметили, что введение военного положения носит селективный характер, так как затрагивает те области, на территории которых проживают граждане, разговаривающие на русском языке, не одобряющие деятельность нынешних властей.
«Мы призываем ООН, ОБСЕ, Совет Европы, другие международные организации обратить внимание на угрозу раскручивания силового сценария, … и предупреждаем западных кураторов о крайней опасности этой затеи Порошенко, который в таком отчаянном стремлении сохранить за собой власть втягивает страну в очередную авантюру, которая чревата катастрофическими последствиями для самой Украины и в целом европейской безопасности», — заключила Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.
28 ноября Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» назвал инцидент с украинскими кораблями в районе Керченского пролива провокацией, а также отметил профессионализм российских пограничников в данной ситуации.
RT на русском: последние новости
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Комментарии2
Петр Порошенко , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ОБСЕ , ООН , Совет Европы , ВТБ Капитал , Политика , В мире
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