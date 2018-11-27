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В США рассказали о восстановлении отношений с Россией 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
США заинтересованы в восстановлении отношений с Россией, однако этому препятствуют действия президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Эд Ройс.
По словам Ройса, США вынуждены вводить санкции из-за агрессивных действий США. Задача санкций — увеличить давление на российского президента и его ближайшее окружение.
«Он должен знать, что давление будет расти, пока он действует в своих интересах, а не в интересах российского народа», — сказал политик.
Ранее вопрос введения новых санкций против России подняли в ряде стран ЕС. Политики из Германии, Австрии, Польши и Эстонии предложили отреагировать таким образом на ситуацию в Керченском проливе.
25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.
Киев назвал ситуацию актом военной агрессии и ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней. Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.
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Владимир Путин , Эд Ройс , ФСБ , ЕС , Lenta.ru , Политика , США
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