В США рассказали о восстановлении отношений с Россией

По словам Ройса, США вынуждены вводить санкции из-за агрессивных действий США. Задача санкций — увеличить давление на российского президента и его ближайшее окружение.

«Он должен знать, что давление будет расти, пока он действует в своих интересах, а не в интересах российского народа», — сказал политик.

Ранее вопрос введения новых санкций против России подняли в ряде стран ЕС . Политики из Германии, Австрии, Польши и Эстонии предложили отреагировать таким образом на ситуацию в Керченском проливе.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.

Киев назвал ситуацию актом военной агрессии и ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней. Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.