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Немцы обошли США в желании работать с Россией 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Немцы сильнее настроены на сотрудничество с Россией, чем граждане США. Об этом говорится в совместном исследовании американского центра Pew Research и германского Körber-Stiftung.
По данным опроса, в целом граждане обеих стран согласны с тем, что сотрудничать следует с такими крупными мировыми игроками, как Франция, Великобритания и Китай. В то же время к России немцы относятся лучше: за развитие отношений выступают 69 процентов против 58 процентов в США.
Вместе с тем жители с точностью наоборот оценивают отношения между Берлином и Вашингтоном. Так, 70 процентов американцев причислили их к хорошим, в то время как 73 процента немцев назвали их «несколько плохими» или «очень плохими». Кроме того, семь из 10 опрошенных в США выступили за укрепление сотрудничества с Германией, в последней же такое развитие события поддерживает менее половины — 41 процент.
При этом практически три четверти опрошенных (72 процента) считают, что Берлин должен в будущем формировать свою внешнюю политику более независимо от Вашингтона. Как отметила исполнительный директор по международным делам Körber-Stiftung Нора Мюллер, «немцы явно становятся все более отчужденными от своего самого важного партнера за пределами Европы».
США и Германия, в частности, уже длительное время ведут спор из-за поставок российского газа в ФРГ. Американская сторона настаивает, что Берлин таким образом помогает стране-агрессору, за что канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно подвергалась критике со стороны президента США Дональда Трампа. В качестве альтернативы российскому газу и проекту «Северный поток-2» Вашингтон продвигает поставки своего СПГ.
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Ангела Меркель , Дональд Трамп , Политика , Китай , США , Великобритания , Франция
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