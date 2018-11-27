Немцы обошли США в желании работать с Россией

Немцы сильнее настроены на сотрудничество с Россией , чем граждане США . Об этом говорится в совместном исследовании американского центра Pew Research и германского Körber-Stiftung.

Великобритания и По данным опроса, в целом граждане обеих стран согласны с тем, что сотрудничать следует с такими крупными мировыми игроками, как Франция Китай . В то же время к России немцы относятся лучше: за развитие отношений выступают 69 процентов против 58 процентов в США.

Вместе с тем жители с точностью наоборот оценивают отношения между Берлином и Вашингтоном. Так, 70 процентов американцев причислили их к хорошим, в то время как 73 процента немцев назвали их «несколько плохими» или «очень плохими». Кроме того, семь из 10 опрошенных в США выступили за укрепление сотрудничества с Германией, в последней же такое развитие события поддерживает менее половины — 41 процент.

При этом практически три четверти опрошенных (72 процента) считают, что Берлин должен в будущем формировать свою внешнюю политику более независимо от Вашингтона. Как отметила исполнительный директор по международным делам Körber-Stiftung Нора Мюллер, «немцы явно становятся все более отчужденными от своего самого важного партнера за пределами Европы».