Лавров прокомментировал ситуацию с RT и Sputnik во Франции

«Дело не в том, кто кого куда пускает, а в том, кто смотрит», — сказал Лавров.

По его словам, на заседании СМИД ОБСЕ в Милане 6—7 декабря российская сторона выдвинет несколько инициатив, одна из которых касается подтверждения обязательства о необходимости обеспечивать беспрепятственный доступ к информации для СМИ и общественности.

«Я твёрдо пообещал сегодня (главе МИД Франции. — RT) Жан-Ив Ле Дриану, когда он подтвердил в очередной раз, что вы не СМИ, а пропаганда, что мы не будем мстить французским журналистам, аккредитованным в Москве. Мы же вежливые люди», — отметил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с аккредитацией RT во Франции.