Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посещения офиса RT France в Париже прокомментировал ситуацию с невыдачей аккредитации журналистам телеканала и сотрудникам новостного агентства Sputnik.
«Дело не в том, кто кого куда пускает, а в том, кто смотрит», — сказал Лавров.
По его словам, на заседании СМИД ОБСЕ в Милане 6—7 декабря российская сторона выдвинет несколько инициатив, одна из которых касается подтверждения обязательства о необходимости обеспечивать беспрепятственный доступ к информации для СМИ и общественности.
«Я твёрдо пообещал сегодня (главе МИД Франции. — RT) Жан-Ив Ле Дриану, когда он подтвердил в очередной раз, что вы не СМИ, а пропаганда, что мы не будем мстить французским журналистам, аккредитованным в Москве. Мы же вежливые люди», — отметил министр.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с аккредитацией RT во Франции.
Весной журналиста RT France по поручению администрации президента не пустили в Елисейский дворец.