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Грушко: Инцидент в Керченском проливе не имеет военного значения 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
С военной точки зрения инцидент в Керченском проливе абсолютно исчерпан, военного значения он иметь не будет, заявил в Берлине заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"Это была совершенно осознанная провокация. И, собственно, то, что произошло в Киеве после этого — незамедлительно последовала инициатива о введении военного положения — это и показывает, к чему стремится правительство Украины", — особо отметил Грушко.
По его словам, ситуация объясняется внутриполитическими мотивами на Украине. Президент Петр Порошенко теряет популярность. Он хочет использовать обострение с Россией, чтобы продемонстрировать обществу так называемую западную поддержку, а также тиражирует тезис об агрессивной России для консолидации собственного электората.
Российская сторона предоставляет западным коллегам всю информацию по инциденту в Керченском проливе, пояснил Александр Грушко. При этом подчеркнул, что в инциденте с "совершенно беззаконным" захватом украинскими властями российского судна "Норд" на Западе не обеспокоились судьбой моряков. Они просидели в тюрьмах больше полугода, а капитан до сих пор там находится.
Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России. Суда опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате были задержаны и отправлены в Керчь на временную стоянку.
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Петр Порошенко , Александр Грушко , МИД , Правительство Украины , Политика
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