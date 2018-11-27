Лавров призвал «спонсоров» украинских властей повлиять на Киев

По словам очевидцев протестов, все последние выходные центр Парижа заблокирован для проезда автотранспорта, что приводит к пробкам по всему городу. Газета «Монд» вышла во вторник с карикатурой под названием «Прогноз погоды», на которой президент Макрон с ужасом смотрит на карту Франции , где в каждом городе — возмущенный человек в желтом жилете.

На встрече глав МИД двух стран обсуждался инцидент в Керченском проливе. Как отметил Сергей Лавров , «мы в ходе двусторонних переговоров ответили на вопросы французской стороны касательно ситуации в Черном море». По его словам, два задержанных представителя Украины уже дают показания, они обнародованы и всем все должно быть ясно. «Если бы существовала предварительная договоренность, украинской стороне дали бы лоцмана, и все прошло бы без сучка и задоринки», — отметил Лавров. Что касается перспектив урегулирования конфликта, то, по словам Лаврова, «спонсоры» Киева должны жестко поставить ему на вид".

Также министр отметил, что почему-то все говорят об инциденте в Азовском море, хотя на самом деле все произошло в черноморской акватории. «Видимо, наши партнеры не очень внимательно изучают карты», — пошутил Лавров. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже затронул эту тему и отметил, что французская сторона призывает к сдержанности в данном вопросе. Как отметил источник «РГ», близкий к дипломатическим кругам, «если французы призывают обе стороны к сдержанности, значит, они понимают, что Киев в данном случае виноват».

Министры обсудили и урегулирование в Донбассе. Лавров отметил, что процесс движется медленно, это касается как переговоров в Нормандском формате, так и проведения в жизнь Минских договоренностей. «На протяжении двух лет не удается достигнуть разведения сил и средств противоборствующих сторон в станице Луганская», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

На переговорах в Париже было затронуто также сотрудничество двух стран по Сирии с учетом четырехстороннего саммита РФ, Турции, Франции и Германии, прошедшего в Стамбуле в конце октября. В ходе переговоров была подтверждена практика гуманитарной помощи сирийцам, подчеркнул Лавров. Как отметил Ле Дриан, «мы обсудили сирийское урегулирование и надеемся на соблюдение сторонами режима прекращения огня».

Спонсоры Киева должны «жестко поставить ему на вид»

Кроме того, речь шла об урегулировании в Ливии, Йемене, ЦАР, Афганистане. Обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной сделки, в подготовке которой РФ и Франция принимали участие как члены Совбеза ООН . Акцент был сделан на необходимости защитить российские и французские компании от воздействия американских санкций.

"Мы рассматриваем Францию как нашего традиционного партнера", — подчеркнул Лавров. Ле Дриан также подчеркнул, что «диалог между Парижем и Москвой находится на очень высоком уровне. Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение нынешнего года три раза посещал Россию».