Медведев объяснил, зачем Порошенко понадобилась провокация на море

Медведев подчеркнул, что шансы Порошенко малы даже во втором туре, передает ТАСС

«И для того, чтобы добиться определенных политических выгодных для действующего президента, и была, по всей видимости, предпринята эта самая провокация (в Керченском проливе — прим. ВЗГЛЯД)», — добавил он.

Медведев считает, что введение военного положения на Украине — это политтехнология; ситуация даст Киеву «как минимум немножко поиграть мускулами, увеличить поддержку со стороны населения». Кроме того, возможен «максимальный вариант» — отмена в стране выборов, намеченных на 31 марта 2019 года, «о чем украинские аналитики еще год назад предупреждали».

По мнению главы правительства, все это может обернуться серьезными проблемами для экономики страны и не улучшит отношений с Россией.