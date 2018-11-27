Кремль ответил на предложение США о переговорах Путина и Порошенко

Ситуация в Керченском проливе «не нуждается в умиротворении», поскольку российские пограничники уже «умиротворили» нарушителей границы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Таким образом, он ответил на предложение госсекретаря США Майка Помпео, который призвал президентов России и Украины провести переговоры для «умиротворения ситуации» в Керченском проливе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Керченском проливе «не нуждается в умиротворении». Он отметил, что российские пограничники уже «умиротворили» нарушителей границы, подчеркивает ФАН.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на предложение государственного секретаря США Майка Помпео президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Петру Порошенко провести переговоры для «умиротворения ситуации».

В Керченском проливе, по его словам, на данный момент продолжает действовать обычный порядок прохода морского транспорта.

«Существует порядок прохода судов и режим коммуникации [при проходе из Черного в Азовское море]. Наши пограничники умиротворили нарушителей. Сегодня состоится суд, вот и все умиротворение», — констатировал Песков.

На вопрос о том, когда глава российского государства прокомментирует инцидент в Керченском проливе, Песков ответил:

«Когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения».

По его предположению, это может произойти в ближайшие дни во время поездки Путина в Аргентину

Песков уточнил, что президент будет готов дать «исчерпывающие пояснения», если вопрос об этом конфликте поднимется в ходе встреч на саммите «двадцатки».

Ранее Майк Помпео в связи с инцидентом в Керченском проливе призвал президентов России и Украины сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Об этом говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США

Помпео также призвал обе стороны конфликта проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства. Также госсекретарь США заявил о поддержке «нормандского формата» урегулирования ситуации на Украине.

25 ноября в ФСБ России сообщили о задержании трех кораблей украинских ВМС, которые совершили ряд провокаций в Черном море.

Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», по информации ведомства, нарушили границу еще утром. Затем попытка незаконных действий в пределах территориальных вод России повторилась в 19:00.

Украинские суда проигнорировали законные требования немедленно остановиться, которые исходили из сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота. В ведомстве отметили, что суда совершали опасное маневрирование.

Для остановки украинских кораблей российским службам пришлось применить оружие, в результате чего трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Им оказали помощь, угрозы их жизни нет.

Российские пограничники сообщили, что задержанные суда будут доставлены в порт Керчи.

В ФСБ уточнили, что украинская сторона прекрасно знакома с установленным порядком прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу. Кроме того, суда Украины ранее уже использовали этот порядок для осуществления мирного прохода.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. В целях безопасности в воскресенье Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов.

После случившегося президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное совещание военного кабинета. Украинский посол при ООН Владимир Ельченко , как сообщил УНН со ссылкой на вице-спикера Рады Ирины Геращенко, обратился к генеральному секретарю ООН с требованием созвать Совет Безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Керченском проливе является провокацией со стороны Киева.

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала она на своей странице в фейсбуке.

После инцидента украинское официальное издание «Урядовый курьер» опубликовало указ президента Петра Порошенко о введении в стране военного положения, сообщает УНН. Военное положение вводится с 14.00 26 ноября, но при этом документ не содержит упоминания об определенных регионах действия режима.

Дмитрий Песков заявил, что подобное решение является внутренним делом Киева, при этом очевидна «закамуфлированная окраска» такого шага.