Ситуация в Керченском проливе «не нуждается в умиротворении», поскольку российские пограничники уже «умиротворили» нарушителей границы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на предложение госсекретаря США Майка Помпео, который призвал президентов России и Украины провести переговоры для «умиротворения ситуации» в Керченском проливе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Керченском проливе «не нуждается в умиротворении». Он отметил, что российские пограничники уже «умиротворили» нарушителей границы, подчеркивает ФАН.
Таким образом официальный представитель Кремля ответил на предложение государственного секретаря США Майка Помпео президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Петру Порошенко провести переговоры для «умиротворения ситуации».
В Керченском проливе, по его словам, на данный момент продолжает действовать обычный порядок прохода морского транспорта.
«Существует порядок прохода судов и режим коммуникации [при проходе из Черного в Азовское море]. Наши пограничники умиротворили нарушителей. Сегодня состоится суд, вот и все умиротворение», — констатировал Песков.
На вопрос о том, когда глава российского государства прокомментирует инцидент в Керченском проливе, Песков ответил:
«Когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения».
По его предположению, это может произойти в ближайшие дни во время поездки Путина в Аргентину.
Песков уточнил, что президент будет готов дать «исчерпывающие пояснения», если вопрос об этом конфликте поднимется в ходе встреч на саммите «двадцатки».
Ранее Майк Помпео в связи с инцидентом в Керченском проливе призвал президентов России и Украины сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Об этом говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.
Помпео также призвал обе стороны конфликта проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства. Также госсекретарь США заявил о поддержке «нормандского формата» урегулирования ситуации на Украине.
25 ноября в ФСБ России сообщили о задержании трех кораблей украинских ВМС, которые совершили ряд провокаций в Черном море.
Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», по информации ведомства, нарушили границу еще утром. Затем попытка незаконных действий в пределах территориальных вод России повторилась в 19:00.
Украинские суда проигнорировали законные требования немедленно остановиться, которые исходили из сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота. В ведомстве отметили, что суда совершали опасное маневрирование.
Для остановки украинских кораблей российским службам пришлось применить оружие, в результате чего трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Им оказали помощь, угрозы их жизни нет.
Российские пограничники сообщили, что задержанные суда будут доставлены в порт Керчи.
В ФСБ уточнили, что украинская сторона прекрасно знакома с установленным порядком прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу. Кроме того, суда Украины ранее уже использовали этот порядок для осуществления мирного прохода.
По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. В целях безопасности в воскресенье Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов.
После случившегося президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное совещание военного кабинета. Украинский посол при ООН Владимир Ельченко, как сообщил УНН со ссылкой на вице-спикера Рады Ирины Геращенко, обратился к генеральному секретарю ООН с требованием созвать Совет Безопасности.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску призвала обе стороны проявлять сдержанность. В этом ее поддержала и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Керченском проливе является провокацией со стороны Киева.
«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала она на своей странице в фейсбуке.
После инцидента украинское официальное издание «Урядовый курьер» опубликовало указ президента Петра Порошенко о введении в стране военного положения, сообщает УНН. Военное положение вводится с 14.00 26 ноября, но при этом документ не содержит упоминания об определенных регионах действия режима.
Дмитрий Песков заявил, что подобное решение является внутренним делом Киева, при этом очевидна «закамуфлированная окраска» такого шага.
«Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе», — подчеркнул Песков, уточнив, что речь идет о юго-восточной части страны.