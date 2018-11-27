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Путин рассказал, когда прибавляется трудностей 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что трудностей прибавляется, когда происходит движение вперед и вверх. Об этом он рассказал на церемонии вручения госнаград в Кремле, передает РИА "Новости".
"Оттолкнусь от того, что здесь прозвучало уже из уст одного из награжденных. Коллега говорил, что считает трудности, с которыми мы сталкиваемся, временными. Я хочу с вами пополемизировать: чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей", — заявил Путин.
При этом он уточнил, что Россия всегда преодолевает эти трудности.
Путин вручил государственные награды ученым, деятелям культуры и спорта.
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