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Лавров назвал темы переговоров с Ле Дрианом в Париже 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о темах переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.
«Поговорили мы о том, как складываются наши отношения в международных делах, подчеркнули необходимость полной и последовательной реализации минского комплекса мер по урегулированию на Востоке Украины», — сказал дипломат.
Также, как отметил Лавров, Россия озабочена нарушениями украинскими властями языковых, образовательных, религиозных прав и свобод национальных меньшинств.
«Рассчитываем, что наши подробные обращения и в Евросоюз, и в Совет Европы, в ОБСЕ с изложением конкретных фактов ущемления прав национальных меньшинств на Украине со стороны нынешних властей в Киеве, что эти озабоченности не просто будут услышаны, а что страны, которые имеют влияние на киевские власти, заставят их выполнять взятые на себя международные обязательства», — добавил министр.
Лавров также заявил, что стороны обсудили инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.
«Мы подчеркнули, что инцидент был сознательно спровоцирован… Всем, по-моему, должно быть ясно, как и почему это произошло», — пояснил он.
Также в ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирии и других ближневосточных государствах, отношения на евроатлантическом направлении, в частности, отношения России и ЕС, России — НАТО.
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Сергей Лавров , Жан-Ив Ле Дриан , ЕС , ОБСЕ , Совет Европы , НАТО , Политика
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