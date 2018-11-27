Лавров назвал темы переговоров с Ле Дрианом в Париже

«Поговорили мы о том, как складываются наши отношения в международных делах, подчеркнули необходимость полной и последовательной реализации минского комплекса мер по урегулированию на Востоке Украины», — сказал дипломат.

Также, как отметил Лавров, Россия озабочена нарушениями украинскими властями языковых, образовательных, религиозных прав и свобод национальных меньшинств.

«Рассчитываем, что наши подробные обращения и в Евросоюз, и в Совет Европы, в ОБСЕ с изложением конкретных фактов ущемления прав национальных меньшинств на Украине со стороны нынешних властей в Киеве, что эти озабоченности не просто будут услышаны, а что страны, которые имеют влияние на киевские власти, заставят их выполнять взятые на себя международные обязательства», — добавил министр.

Лавров также заявил, что стороны обсудили инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Мы подчеркнули, что инцидент был сознательно спровоцирован… Всем, по-моему, должно быть ясно, как и почему это произошло», — пояснил он.