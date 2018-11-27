Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой

Президент России Владимир Путин проводит 27 ноября церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, сообщает "Россия 24".

Получая свою награду из рук президента, актриса Инна Чурикова прочла главе страны патриотическое стихотворение Анны Ахматовой "Родная земля". В поэтическом тексте, в частности, есть такие строки: "Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно — своею".

Всего ордена, медали и почетные звания из рук главы государства получат более 40 человек: работники сельского хозяйства, промышленности, деятели науки, образования, здравоохранения, артисты и спортсмены.