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Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината.
О беседе с Виктором Рашниковым сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь, по его словам, шла о планах развития предприятия до 2024 года, о чем глава ММК и рассказал президенту.
Еще на встрече обсуждались социальные программы, реализуемые на комбинате.
"Рашников также пригласил Путина посетить "Магнитку" в следующем году, когда предприятие будет отмечать 80-летие", — добавил Песков.
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Дмитрий Песков , Владимир Путин , Магнитогорский металлургический комбинат , Политика
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