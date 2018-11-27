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Путин вручает государственные награды в Кремле
RT на русском
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ещё 1
1 час назад
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Президент России вручает более 40 государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Среди награждаемых — работники промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, деятели культуры, науки, известные артисты и спортсмены.
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