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Путин вручает государственные награды в Кремле 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Президент России вручает более 40 государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Среди награждаемых — работники промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, деятели культуры, науки, известные артисты и спортсмены.
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