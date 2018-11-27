Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не нравится» кризис в отношениях между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что работает по этому вопросу с лидерами европейских государств. Трамп заявил, что надеется, что ситуация «будет урегулирована», и «все работают над этим».
Кризис в российско-украинских отношениях «не нравится» президенту США Дональду Трампу и его администрации. Об этом американский лидер заявил в понедельник, 26 ноября, сообщает Reuters.
«Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована», — заявил Трамп в ответ на вопрос об инциденте в Керченском проливе.
Он добавил, что лидеры стран Европы от происходящего «тоже не в восторге», и Вашингтон вместе с европейскими державами работают над урегулированием конфликта.
Днем ранее конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал Трампа осудить Россию после конфликта с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США.
Республиканец Фицпатрик потребовал поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.
«Мы должны стоять плечом к плечу с народом Украины», — добавил конгрессмен от штата Пенсильвания.
По мнению госсекретаря Майка Помпео, президентам России и Украины Владимиру Путину и Петру Порошенко необходимо провести прямые переговоры для урегулирования ситуации. Об этом сообщает ФАН. Он призвал обе стороны конфликта проявлять сдержанность, а также соблюдать международные обязательства. Также Помпео отметил, что США поддерживают «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Украине.
«Я бы не стал размышлять в ту сторону, что Трамп пытается как-то нормализовать эту обстановку, потому что, я думаю, эта провокация будет поводом для еще большего, вполне возможно, санкционного и военно-политического давления на Россию. Очевидно, что сейчас Порошенко пытается выслужиться перед Западом. Пытается показать, что он является бастионом сдерживания России, чтобы получить еще больше денег и финансирования», — заявил Блохин.
Он добавил, что Трамп «не пытается умиротворить» президента Украины, а напротив — поставляет Киеву летальные вооружения.
Морской инцидент произошел утром воскресенья, 25 ноября, у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины вышли из Одессы в направлении Мариуполя. По пути они вошли в российские территориальные воды без разрешения властей.
В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться, решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись, предположительно, из рубки «Дона», на которой момент столкновения с украинским кораблем показан полностью.
«Дон» протаранил в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель и обшивка катера.
Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.
Инцидент в Черном море вызвал бурную реакцию в Киеве — президент Петр Порошенко потребовал ввести военное положение сроком до 60 суток, что и было одобрено Советом нацбезопасности и обороны Украины. Кроме того, все части и соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были приведены в полную боевую готовность. При этом всеобщей мобилизации не планируется. Позже действие военного положения было уточнено в Верховной раде.
Порошенко также потребовал от России вернуть военных моряков и три корабля, которые были задержаны ФСБ при пересечении российской границы.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Киева однозначной провокацией. Россия инициировала проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН из-за инцидента в Керченском проливе.