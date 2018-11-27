Песков анонсировал важное заявление Путина

Песков анонсировал заявление Путина по инциденту в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин в ближайшее время озвучит свою позицию по инциденту в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Президент это сделает, когда посчитает нужным», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин до сих пор не высказал свою позицию по инциденту в Керченском проливе.

По его словам, недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы не верным, для президента России — это очень серьезный вопрос.

«Вы знаете, что с самого начала этих провокационных действий он получал исчерпывающую информацию от наших пограничников и соответствующих ведомств, но когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения. В том числе, у него наверняка будет в Аргентине общение со СМИ, поэтому, я думаю, в ближайшие дни, позиция президента будет озвучена им самим», — сказал Песков.

Он также отметил, что Путин в случае возникновения вопросов в ходе двусторонних контактов на G20 даст исчерпывающие объяснения по инциденту с украинскими судами, передает РИА «Новости»

«Что касается обсуждения этого инцидента, позавчерашнего, на саммите — это не тема для самого саммита «двадцатки». Но в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения», — сказал Песков.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

Песков также отметил, что ситуация с провокацией ВМС Украины в Черном море не нуждается в умиротворении. «Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, тут нечего умиротворять», — сказал Песков.

Он напомнил, что при проходе границы существует определенный режим коммуникации. «Обычный порядок прохода судов и военных кораблей. Порядок, который неоднократно был задействован и использовался украинскими и судами, и военными кораблями. Существует определенный режим коммуникации при проходе, поэтому здесь нет никаких проблем. Тут нечего умиротворять», — добавил он.

Песков также сообщил, что введение Украиной военного положения несет риски эскалации конфликта в отдельных регионах страны. «Это внутреннее дело Украины, но на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг как введение военного положения имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску. Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе. Имеется ввиду юго-восток», — сказал представитель Кремля, передает ТАСС

Напомним, в воскресенье, 25 ноября корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Москва выразила решительный протест Киеву.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ряде областей стран на 30 суток.