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Патрушев рассказал о связи близкого к Киеву бизнеса с коррупцией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что близкий к киевским властям бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством.
По его словам, Киев не может ответить на самые насущные проблемы большей части населения Украины, доведенного до нищеты.
"В стране практически развалено производство, миллионы украинцев вынуждены работать за границей, а большинство из тех, кто остался, получает мизерную зарплату с многомесячными задержками. При этом близкий к киевским властям бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством", — сказал Патрушев в интервью изданию "Аргументы и факты".
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Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , Аргументы и Факты , Политика
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