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Патрушев: действия Киева стали угрозой 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что действия Киева стали постоянной угрозой. А инцидент в Керченском проливе, по его словам, является «ещё одной строчкой в списке преступлений киевских властей».
«В стране практически развалено производство, миллионы украинцев вынуждены работать за границей, а большинство из тех, кто остался, получает мизерную зарплату с многомесячными задержками», — передают слова Патрушева «Аргументы и факты».
Секретарь подчеркнул, что данной провокацией украинский президент Пётр Порошенко подтвердил, что из-за отсутствия предвыборной программы он намерен строить избирательную кампанию «на раздувании мнимых угроз».
Ранее News.ru писал о том, что Пётр Порошенко постановил ввести военное положение не на всей территории страны, а только в областях, которым «угрожает российская агрессия».
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Петр Порошенко , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , Аргументы и Факты , Политика , В мире , Конфликты , Украина
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