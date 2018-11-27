Патрушев: действия Киева стали угрозой

«В стране практически развалено производство, миллионы украинцев вынуждены работать за границей, а большинство из тех, кто остался, получает мизерную зарплату с многомесячными задержками», — передают слова Патрушева « Аргументы и факты ».

Секретарь подчеркнул, что данной провокацией украинский президент Пётр Порошенко подтвердил, что из-за отсутствия предвыборной программы он намерен строить избирательную кампанию «на раздувании мнимых угроз».

Ранее News.ru писал о том, что Пётр Порошенко постановил ввести военное положение не на всей территории страны, а только в областях, которым «угрожает российская агрессия».