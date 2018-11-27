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Патрушев рассказал о возможности отмены президентских выборов на Украине 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
С введением на Украине военного положения возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты страны, заявил изданию "Аргументы и факты" секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"Провокацией на границе (президент Украины Петр) Порошенко в очередной раз подтвердил, что в отсутствие внятной предвыборной программы намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз. С введением военного положения с частичным ограничением прав и свобод своих граждан возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины", — сказал он.
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Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , Аргументы и Факты , Политика
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