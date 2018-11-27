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Путин поздравил Бориса Гребенщикова с юбилеем 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта, композитора, музыканта Бориса Гребенщикова с 65-летием. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.
"Вы всегда шли в творчестве особым путем, твердо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за ее пределами", — говорится в телеграмме.
Президент пожелал музыканту здоровья, вдохновения, а также новых интересных планов и замыслов.
Борис Борисович Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1972 году вместе со школьным товарищем Анатолием Гуницким основал музыкальную группу "Аквариум". Гребенщиков стал вокалистом, гитаристом и автором большинства песен коллектива.
Среди наиболее известных песен Бориса Гребенщикова и "Аквариума": "Рок-н-ролл мертв", "Поезд в огне", "Мама, я не могу больше пить", "Брод", "Сестра", "Трамонтана", "Бурлак", "Никита Рязанский", "Человек из Кемерова" и др., а также "Город золотой" на слова Анри Волохонского. Вместе с "Аквариумом" и как сольный исполнитель Борис Гребенщиков выпустил более тридцати музыкальных альбомов. Последний к настоящему моменту — сольный "Время N" — вышел в цифровом формате в феврале 2018 года.
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Комментарии1
Борис Гребенщиков , Анри Волохонский , Владимир Путин , Политика
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