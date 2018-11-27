Путин поздравил Бориса Гребенщикова с юбилеем

"Вы всегда шли в творчестве особым путем, твердо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за ее пределами", — говорится в телеграмме.

Президент пожелал музыканту здоровья, вдохновения, а также новых интересных планов и замыслов.

Борис Борисович Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1972 году вместе со школьным товарищем Анатолием Гуницким основал музыкальную группу "Аквариум". Гребенщиков стал вокалистом, гитаристом и автором большинства песен коллектива.