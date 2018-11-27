Киев Запад «не зажег»

Реакция президента США и европейских столиц на инцидент в Керченском проливе оказалась более чем сдержанной. Почему Запад не хочет впрягаться за Украину

Совете Безопасности ООН прошло экстренное заседание, посвященное инциденту в Керченском проливе. Инициаторами заседания стали и Россия , и Украина. Оно прошло под знаком преимущественно осуждения действий России, однако никаких конкретных резолюций на сей счет не предлагалось. Одновременно Верховная рада утвердила введение военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Что будет дальше?

После инцидента в Керченском проливе на Украине были уверены, что Порошенко внесет законопроект о введении военного положения на 60 дней, как предусмотрено законодательством. В этом случае появлялась бы интрига о возможном переносе или даже об отмене президентских выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года, а избирательная кампания, соответственно, начаться в конце декабря. Однако президент, внося предложение о военном положении, подчеркнул, что оно не должно помешать проведению выборов в срок. При этом он даже не успел произнести пламенную речь в Раде, не дождавшись своей очереди. К своевременности выборов призвали также бывшие украинские президенты.

Создалось впечатление замаха на рубль, но удара на копейку. Что вдруг случилось, почему война отменяется, в чем был смысл устроенной украинскими судами провокации? В том-то и дело, что ничего не произошло, а именно не случилось резкой реакции Запада на инцидент. Наверное, последней была надежда Порошенко на всемогущий Twitter Трампа. И если бы последовала резкая реакция с упоминанием, скажем, очередного акта российской агрессии, то это могло бы поставить под угрозу проведение саммита Трампа и Путина в Буэнос-Айресе 30 ноября. Однако относительно инцидента в Керченском проливе до сих пор единственной реакцией президента США, и то очень-очень косвенной, остается его ехидное напоминание о том, что европейские члены НАТО вместо мечтаний о европейской армии должны платить за свою безопасность в рамках бюджета альянса, а не надеяться на Америку.

Реакция европейских столиц также оказалась более чем сдержанной — если сравнивать с предыдущими обострениями на Украине. Евросоюз ограничился заявлением представителя пресс-службы с призывом к деэскалации конфликта. Германский министр иностранных дел Хайко Маас выразил обеспокоенность и предложил посредничество ФРГ в урегулировании проблемы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: Россия должна понимать, что ее действия имеют последствия, однако не ответил на вопрос, намерен ли альянс принимать какие-либо конкретные меры в связи с инцидентом, выразив общую поддержку Украине и потребовав у России освободить украинских моряков и корабли.

Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, постоянный представитель США Никки Хейли призвала Москву соблюдать свободу судоходства в Керченском проливе. Французский представитель был более сдержан, ограничившись призывом к обеим сторонам воздержаться от эскалации и также потребовав у России отпустить украинских моряков.

Похоже, это явно не та реакция, на которую рассчитывали в Киеве. Также очевидно, что Порошенко не получил на Западе санкции на отсрочку в проведении выборов под предлогом военного положения. Так что придется играть в демократию до конца.

Запад в настоящий момент, похоже, не хочет впрягаться за Украину — своих проблем полно. Евросоюз переживает тяжелый «развод» с Великобританией, а британскому премьеру Терезе Мэй надо протащить соглашение через парламент, что будет непросто. У Трампа тысячи беженцев из Латинской Америки собираются брать штурмом американскую границу — это главная на сегодня внешнеполитическая проблема США. У недавнего претендента на роль главного инициатора европейских внешнеполитических инициатив французского президента Эммануэля Макрона на улицах многотысячные беспорядки, а рейтинги одобрения ниже всяких приличий. К чему ему сейчас Украина?

У канцлера ФРГ Ангелы Меркель — куча внутрипартийных разборок, да и сама она собралась отойти от дел через пару лет. Разбирательство с судоходством в Азовском море — это не то, с помощью чего можно вписать себя в историю европейской дипломатии. Да и распространенное видео, на котором под густой мат российский корабль таранит украинскую посудину, как-то не тянет на телевизионную картинку драматического военного столкновения, которая могла бы возбудить мировую общественность. Она и не возбуждается. Ждем новых заходов.