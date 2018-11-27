Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российское посольство призвало Вашингтон «обуздать подопечных» 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
Посольство РФ в США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" в связи с акциями у российских дипломатических миссий на Украине.
"Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец", — сказано в сообщении на странице посольства в Facebook.
Акции у российских дипучреждений на Украине в связи с инцидентом в Черном море проходят с вечера воскресенья, когда файерами и дымовыми шашками забросали посольство РФ в Киеве; затем во Львове и Харькове прошли митинги с поджиганием шин и бросанием файеров, аналогичные события произошли и в Одессе.
Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Последние новости
В Совете Европы прокомментировали ситуацию вокруг Керченского пролива Лавров: Западу стало неудобно из-за действий Украины Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки
Комментарии12
Дмитрий Песков , Политика , В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал заявление по керченскому конфликту442
Российские Су-24 удивили ВМС Бельгии68
Украинский военный выступил с признанием1046
«Они уходили со строя мужиками, а приходили „петухами“91
Россиян не пускают на Украину109
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение