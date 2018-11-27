Российское посольство призвало Вашингтон «обуздать подопечных»

Посольство РФ США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" в связи с акциями у российских дипломатических миссий на Украине

"Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец", — сказано в сообщении на странице посольства в Facebook.

Акции у российских дипучреждений на Украине в связи с инцидентом в Черном море проходят с вечера воскресенья, когда файерами и дымовыми шашками забросали посольство РФ в Киеве; затем во Львове и Харькове прошли митинги с поджиганием шин и бросанием файеров, аналогичные события произошли и в Одессе.