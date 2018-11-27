Захарова не исключила новых провокаций на фоне инцидента в Черном море

Она назвала произошедшее в Черном море заранее спланированной масштабной провокацией, которая включает в себя информационный компонент в виде информационной подготовки, силовое устрашение, угрозу применения силы, а затем подключение дипломатических и международно-правовых ресурсов.

"Я думаю, к сожалению, следующие разы тоже появятся, учитывая то, что происходит", — сообщила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".