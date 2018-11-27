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Захарова не исключила новых провокаций на фоне инцидента в Черном море 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины не исключила новых провокаций.
Она назвала произошедшее в Черном море заранее спланированной масштабной провокацией, которая включает в себя информационный компонент в виде информационной подготовки, силовое устрашение, угрозу применения силы, а затем подключение дипломатических и международно-правовых ресурсов.
"Я думаю, к сожалению, следующие разы тоже появятся, учитывая то, что происходит", — сообщила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
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Дмитрий Песков , Мария Захарова , Владимир Соловьев , МИД , Политика , Видео
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