Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море

Согласно данным, телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ", — говорится в сообщении.

Добавляется, что "выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения". Кроме того, акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски.

"Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", — отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Отмечено, что представители российской Пограничной службы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива.