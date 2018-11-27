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Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила пресс-служба президента РФ.
Согласно данным, телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.
"Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ", — говорится в сообщении.
Добавляется, что "выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения". Кроме того, акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски.
"Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", — отмечается в сообщении.
Кроме того, Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Отмечено, что представители российской Пограничной службы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива.
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Комментарии24
Ангела Меркель , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Политика , Армия , Видео , Войска , Конфликты , Германия
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