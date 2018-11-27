Губернаторов оценят по единым стандартам

Величина доходов населения, доступность жилья в сочетании с условиями для самореализации детей и удовлетворённостью услугами образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, а также степень коррупции в регионах станут определяющими факторами при оценке продуктивности руководителей российских субъектов. Правительство доработало методики определения эффективности деятельности органов исполнительной власти в российских регионах, и с 27 ноября они вступают в законную силу.

Новые критерии качества

Создание системы оценки эффективности глав регионов в 2007 году инициировал Президент России Владимир Путин . В первоначальном варианте она насчитывала около 400 критериев, но в 2012 году их количество сократилось до 12. Последний раз глава государства откорректировал систему 14 ноября 2017 года, подписав указ, увеличивающий численность индикаторов до 24.

Отбором показателей, которые бы непогрешимо свидетельствовали о состоятельности или же, напротив, о низкой работоспособности глав регионов, Правительство и экспертное управление администрации Президента занималось с начала прошлого года.

Необходимость обновления списка показателей разработчики объясняли грядущим изменением межбюджетных отношений: с 1 января 2018 года в стране стартовала программа реструктуризации накопленных регионами долгов. Минфин предоставил регионам более триллиона рублей государственных кредитов на замещение коммерческих, что позволило почти за год сократить общую задолженность субъектов перед частными банками до 2,1 триллиона рублей.

Повышение ответственности глав субъектов одновременно с ростом льготного заимствования со стороны федерального Центра экспертами было оценено как вполне закономерная мера. Мы выделяем вам деньги под низкие проценты, а вы уж работайте как надо — примерно так можно было интерпретировать это негласное соглашение. Как именно надо работать губернаторам, и должен был определить расширенный список критериев, методики расчётов которых было поручено разработать кабмину.

По отзывам разработчиков объёмного, почти научного труда, в перечень были включены как ранее использовавшиеся для оценки эффективности показатели, так и девять новых, статистически ранее не наблюдаемых (восемь самостоятельных и один синтетический показатель, характеризующий качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства, включающий в себя четыре составляющих). Эти новые показатели будут применяться при оценке эффективности деятельности по повышению уровня социально-экономического развития с 2020 года, а при оценке достижения высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий — с 2021 года.

Согласно президентскому указу, губернаторам надлежит ежегодно отчитываться перед Правительством о фактически достигнутых значениях показателей эффективности до 1 октября. В свою очередь, кабмину отводится месяц на то, чтобы оценить результат работы руководителей субъектов и проинформировать главу государства о состоянии дел в регионах до 1 ноября.

Методики разные, цель — одна

В отличие от критериев образца 2012 года утверждённые в текущем году методики расчёта, помимо определения социально-экономического самочувствия населения, впервые включают оценку деятельности не только региональных властей, но федеральных органов власти.

При этом четыре индикатора остались от прежнего перечня показателей оценки работы губернаторов: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень безработицы, объём налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Федерации на душу населения и объём инвестиций в основной капитал.

По оценкам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслава Тимченко , разные региональные условия и факторы влияют на показатель эффективности губернаторов, что затрудняет создание идеальной системы определения качества их работы, «но индикаторы, одобренные президентом для оценки их деятельности, выглядят вполне объективными».

«Эти показатели характеризуют все стороны социально-экономического развития регионов, включая благополучие и самочувствие граждан с точки зрения удовлетворения их потребностей. Считаю, что они должны быть основными приоритетами в любой системе оценки качества работы исполнительной власти», — пояснил сенатор.

Тимченко уверен, что утверждённая методика расчётов показателей наиболее приближена к реалиям и текущим запросам общества.

Уже в следующем году губернаторам предстоит отчитаться по нескольким экономическим критериям —объёму инвестиций в основной капитал на душу населения, динамике валового регионального продукта, доле просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета региона, а также по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Эти показатели должны быть основными приоритетами в любой системе оценки качества работы исполнительной власти.

Перечень показателей также расширен коэффициентом доступности жилья (исходя из количества времени, необходимого семье из трёх человек для покупки стандартной квартиры площадью 54 квадратных метра), показателем нарушений в сфере снабжения водой, тепловой и электрической энергией, критериями доступности ЖКХ и плотности сети автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям.

Также с губернаторов спросят за отношение годового объёма госдолга субъекта к объёмам его доходов, долю утилизированных твёрдых коммунальных отходов в общем объёме отходов, а также за коррупцию и уровень преступности.

Эффективность глав регионов с будущего года будут рассматривать «под лупой» и с точки зрения создания условий для самореализации детей, и с учётом степени удовлетворённости услугами образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.