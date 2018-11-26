Совет безопасности ООН отказался обсудить предложенную Россией повестку заседания о нарушении границы украинскими судами в районе Керченского пролива. Депутат Государственной Думы РФ Александр Шерин рассказал «360», о чем свидетельствует это решение.
«Это говорит о том, что штаб-квартира (ООН — прим. ред.) находится в Нью-Йорке, и, к сожалению, ее местонахождение влияние какое-то оказывает. Сегодня мировое сообщество абсолютно необъективно, оно закрывает глаза на явные нарушения прав человека, государственных суверенитетов и многие другие вещи. Но как только речь идет о провокации против РФ, как говорится, наступают двойные стандарты», — полагает Шерин.
По мнению депутата, рано или поздно Россия сама положит конец всем провокациям, но пока на международной арене ожидается только рост напряженности. План Украины и Запада состоит в том, чтобы ослабить Россию, и с помощью дезинформации создать образ «страны-изгоя».
«Война объявлена, она состоит из нескольких этапов. Первое — это создание информационного поля, информационная война, обливание РФ грязью, различные фейковые новости. Второй этап — экономические санкции, чтобы страну ослабить. Третий этап — это внутригосударственные столкновения, и четвертый — переход к боевым столкновениям», — заявил депутат.
При этом Шерин отметил, что в данном случае российские власти действуют нелогично. По его мнению, страна должна занимать более жесткую позицию, а не «забиваться в угол». В условиях сложившейся ситуации лучшая оборонительная тактика для России — нападение.
«Российской Федерации нужно выходить в нападение, в упреждающие удары. Не надо ждать о кого-то действий, которые защитили бы нас. Никто, кроме РФ, не будет заниматься решением наших проблем», — считает Шерин.
Парламентарий также отметил, что введение военного положения на территории Украины поможет президенту страны Петру Порошенко удержаться на своем посту в ходе предвыборной кампании.
«Военное положение, в соответствии с законодательством Украины, позволяет ограничивать передвижения граждан по стране. Не могут переизбираться президент, правительство, Верховная Рада. Могут запрещаться политические партии, отдельные деятели, публичные мероприятия, митинги, протесты. […] Фактически Порошенко из президента становится гетманом, которому право на правление дает Вашингтон, а не народ Украины», — сказал Шерин.
В воскресенье, 25 ноября, в Керченском проливе погранслужба ФСБ России задержала три украинских судна, которые пытались пересечь госграницу и вошли в территориальные воды РФ. По данному факту в России возбуждено уголовное дело. Украинские корабли были доставлены в Керчь, а члены их экипажей задержаны. В понедельник, 26 ноября, Порошенко заявил о введении режима военного положения на территории Украины. Позже ФСБ опубликовало хронологию событий 24–25 ноября и видео допроса украинских военных.