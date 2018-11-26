«Россия не должна забиваться в угол»: Шерин о решении СБ ООН по Крыму

«Это говорит о том, что штаб-квартира (ООН — прим. ред.) находится в Нью-Йорке, и, к сожалению, ее местонахождение влияние какое-то оказывает. Сегодня мировое сообщество абсолютно необъективно, оно закрывает глаза на явные нарушения прав человека, государственных суверенитетов и многие другие вещи. Но как только речь идет о провокации против РФ, как говорится, наступают двойные стандарты», — полагает Шерин.

По мнению депутата, рано или поздно Россия сама положит конец всем провокациям, но пока на международной арене ожидается только рост напряженности. План Украины и Запада состоит в том, чтобы ослабить Россию, и с помощью дезинформации создать образ «страны-изгоя».

«Война объявлена, она состоит из нескольких этапов. Первое — это создание информационного поля, информационная война, обливание РФ грязью, различные фейковые новости. Второй этап — экономические санкции, чтобы страну ослабить. Третий этап — это внутригосударственные столкновения, и четвертый — переход к боевым столкновениям», — заявил депутат.

При этом Шерин отметил, что в данном случае российские власти действуют нелогично. По его мнению, страна должна занимать более жесткую позицию, а не «забиваться в угол». В условиях сложившейся ситуации лучшая оборонительная тактика для России — нападение.

«Российской Федерации нужно выходить в нападение, в упреждающие удары. Не надо ждать о кого-то действий, которые защитили бы нас. Никто, кроме РФ, не будет заниматься решением наших проблем», — считает Шерин.

Парламентарий также отметил, что введение военного положения на территории Украины поможет президенту страны Петру Порошенко удержаться на своем посту в ходе предвыборной кампании.

«Военное положение, в соответствии с законодательством Украины, позволяет ограничивать передвижения граждан по стране. Не могут переизбираться президент, правительство, Верховная Рада. Могут запрещаться политические партии, отдельные деятели, публичные мероприятия, митинги, протесты. […] Фактически Порошенко из президента становится гетманом, которому право на правление дает Вашингтон, а не народ Украины», — сказал Шерин.