Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашевич прокомментировал инцидент в Черном море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инцидент в Чёрном море направлен на искусственное обострение российско-украинских противоречий и создание новых предлогов для санкций против России, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".
По словам постпреда РФ при ОБСЕ, очевидно, что инцидент в Черном море был тщательно продуманной и спланированной провокацией.
"Все это направлено на искусственное обострение российско-украинских противоречий, создание новых предлогов для раскручивания тезиса о необходимости новых санкций против России", — заявил Лукашевич на спецпостсовете ОБСЕ.
"То, что это была провокация, свидетельствуют и имеющиеся в интернете записи переговоров военных моряков. В ответ на обоснованные российские требования получить разрешение на вхождение в территориальные воды украинские корабли подавали на международной частоте сигнал бедствия. Явный настрой с самого начала на международный скандал", — добавил постпред.
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
Последние новости
В Совете Европы прокомментировали ситуацию вокруг Керченского пролива Лавров: Западу стало неудобно из-за действий Украины Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки
Комментарии1
Дмитрий Песков , Александр Лукашевич , ОБСЕ , Верховная Рада , РИА Новости , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава НАТО обратился к России по задержанным кораблям345
Россия отказалась выступать в СБ ООН377
Украинский военный выступил с признанием266
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам1076
Порошенко не дали выступить по ситуации в Азове284
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение