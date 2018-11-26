В Совфеде назвали ожидаемым решение Совбеза ООН по Керченскому проливу

«Я ни секунды в этом не сомневался. Мы правильно сделали, что такой вопрос заявили, правильно сделали, что на этом настаивали. Спасибо всем тем, кто нас поддержал прямо или косвенно, воздержавшись (от голосования. — RT). Но те, кто выступили против, не хотят знать никакой правды. Они для себя уже давно всё решили. И я думаю, что это с их согласия данная провокация состоялась. Так что всё это было ожидаемо, к сожалению», — сказал он.

Климов также добавил, что подобное решение представляет собой «лишнее доказательство ангажированности современной политики, блоковое мышление: свой и чужой».

«Очевидно, что это довлеет над здравым смыслом», —заключил сенатор.

Ранее Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу.

За данную повестку высказались четыре страны, семь выступили против, ещё четыре воздержались.