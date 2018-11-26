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В Совфеде назвали ожидаемым решение Совбеза ООН по Керченскому проливу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT сообщение о том, что Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе.
«Я ни секунды в этом не сомневался. Мы правильно сделали, что такой вопрос заявили, правильно сделали, что на этом настаивали. Спасибо всем тем, кто нас поддержал прямо или косвенно, воздержавшись (от голосования. — RT). Но те, кто выступили против, не хотят знать никакой правды. Они для себя уже давно всё решили. И я думаю, что это с их согласия данная провокация состоялась. Так что всё это было ожидаемо, к сожалению», — сказал он.
Климов также добавил, что подобное решение представляет собой «лишнее доказательство ангажированности современной политики, блоковое мышление: свой и чужой».
«Очевидно, что это довлеет над здравым смыслом», —заключил сенатор.
Ранее Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу.
За данную повестку высказались четыре страны, семь выступили против, ещё четыре воздержались.
RT на русском: последние новости
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Комментарии3
Андрей Климов , Совбез ООН , Совет Федерации , Политика
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