Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT сообщение о том, что Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе.
«Я ни секунды в этом не сомневался. Мы правильно сделали, что такой вопрос заявили, правильно сделали, что на этом настаивали. Спасибо всем тем, кто нас поддержал прямо или косвенно, воздержавшись (от голосования. — RT). Но те, кто выступили против, не хотят знать никакой правды. Они для себя уже давно всё решили. И я думаю, что это с их согласия данная провокация состоялась. Так что всё это было ожидаемо, к сожалению», — сказал он.
Климов также добавил, что подобное решение представляет собой «лишнее доказательство ангажированности современной политики, блоковое мышление: свой и чужой».
«Очевидно, что это довлеет над здравым смыслом», —заключил сенатор.
Ранее Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу.
За данную повестку высказались четыре страны, семь выступили против, ещё четыре воздержались.