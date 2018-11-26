Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму не исключили провокаций Украины на суше 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина может устроить провокации на суше на границе с Крымом.
«Провокации были, есть и будут… Флота как такового, может быть, и нет у Украины. Может, пару кораблей… Похоже, что этот ресурс исчерпывается. Будем на сухопутных границах ждать какие-то провокации, раз доплыть не могут», — приводит Интерфакс слова Константинова.
Также он не исключил появления в Крыму беженцев из Украины.
Накануне Константинов заявил, что за провокациями украинских военных кораблей в Чёрном море стоят «американские партнёры».
RT на русском: последние новости
Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу МИД России вручил ноту временному поверенному в делах Украины Лавров прокомментировал решение ввести на Украине военное положение
Владимир Константинов , Интерфакс , Политика , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко не дали выступить по ситуации в Азове166
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам1004
В ООН отклонили предложение РФ по керченскому конфликту232
Порошенко изменил решение по военному положению в стране353
Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Керченском проливе3
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение