В Крыму не исключили провокаций Украины на суше

«Провокации были, есть и будут… Флота как такового, может быть, и нет у Украины. Может, пару кораблей… Похоже, что этот ресурс исчерпывается. Будем на сухопутных границах ждать какие-то провокации, раз доплыть не могут», — приводит Интерфакс слова Константинова.

Также он не исключил появления в Крыму беженцев из Украины.

Накануне Константинов заявил, что за провокациями украинских военных кораблей в Чёрном море стоят «американские партнёры».