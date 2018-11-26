В Крыму не исключили провокаций Украины на суше 

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина может устроить провокации на суше на границе с Крымом.
«Провокации были, есть и будут… Флота как такового, может быть, и нет у Украины. Может, пару кораблей… Похоже, что этот ресурс исчерпывается. Будем на сухопутных границах ждать какие-то провокации, раз доплыть не могут», — приводит Интерфакс слова Константинова.
Также он не исключил появления в Крыму беженцев из Украины.
Накануне Константинов заявил, что за провокациями украинских военных кораблей в Чёрном море стоят «американские партнёры».