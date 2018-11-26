Совет безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. «Против» российской повестки проголосовали 7 стран, «за» — 4 страны, еще четыре воздержались.
По словам представителя России Дмитрия Полянского, Россия реализовала свое право на защиту государственной границы, а попытка Украины навязать свою повестку вместо российской — это способ снять с себя ответственность за нарушение границ РФ украинскими военными моряками.
Представитель США Никки Хейли, в свою очередь, призвала всех присутствующих голосовать против российской повестки и заявила о поддержке суверенитета Украины.
Напомним, Совбез ООН проводит экстренное заседание в связи с инцидентом в Керченском проливе, где 25 ноября произошло столкновение кораблей ВМС Украины с российскими пограничниками.