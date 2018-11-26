Повестку России по Керченскому проливу заблокировали в ООН

По словам представителя России Дмитрия Полянского, Россия реализовала свое право на защиту государственной границы, а попытка Украины навязать свою повестку вместо российской — это способ снять с себя ответственность за нарушение границ РФ украинскими военными моряками.

Представитель США Никки Хейли , в свою очередь, призвала всех присутствующих голосовать против российской повестки и заявила о поддержке суверенитета Украины.

Напомним, Совбез ООН проводит экстренное заседание в связи с инцидентом в Керченском проливе, где 25 ноября произошло столкновение кораблей ВМС Украины с российскими пограничниками.