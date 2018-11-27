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Захарова ответила на слова Климкина о ненужности дипотношений с Россией 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киеву не нужны дипотношения с Москвой, заявив, что Россия выступает за ответственное решение любых проблем с Украиной.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что дипотношения с РФ себя исчерпали, но к их разрыву Киев пока не готов. Заявление его прозвучало на фоне инцидента в Черном море с участием кораблей ВМС Украины.
"После всего того, что именно его режим, режим, в котором он (Климкин — ред.) участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, — это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения. Еще раз говорю, мы на этот вопрос отвечаем так, как отвечаем, — мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера (инцидент в Черном море — ред.), исключительно с точки зрения ответственного подхода", — заявила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".
Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.
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Дмитрий Песков , Павел Климкин , Мария Захарова , Владимир Соловьев , МИД , Политика , Видео , В мире , Москва
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