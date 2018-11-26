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Порошенко изменил решение по военному положению в стране
Порошенко изменил решение по военному положению в стране

МИД России передал ноту временному поверенному в делах Украины 

ТВ Центр + ещё 14 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Временный поверенный в делах Украины в Москве прибыл в МИД России. Об этом сообщает сайт ведомства.
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"26 ноября в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Выражено также возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине", — отметили на Смоленской площади.
Ведомстве привлекли внимание Нимчинского к заявлению МИД России от 26 ноября 2018 года. Также ему была вручена соответствующая нота.
"Особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне", — сообщили в МИД.
О вызове временного поверенного в делах Украины в МИД России стало известно ранее в понедельник. Перед этим официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что поводом для вызова дипломата стали агрессивные и провокационные действия украинской стороны.
25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направлялись в сторону Крымского моста. Чтобы остановить украинские корабли, погранслужба открыла огонь. Суда задержали в 20 километрах от берега.
В понедельник украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Также украинский лидер внес указ о введении военного положения на утверждение в Верховную Раду.
В Кремле применение российскими военными оружия для задержания кораблей ВМС Украины отказались считать атакой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.
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Комментарии11
Руслан Нимчинский , Петр Порошенко , Мария Захарова , МИД , Верховная Рада , Политика , Москва
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