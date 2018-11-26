Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
«В Москве самым решительным образом осуждают данную атаку террористов против мирных жителей Алеппо», — говорится в комментарии ведомства.
В МИД напомнили, что неоднократно предупреждали и обращали внимание международного сообщества на попытки боевиков из Идлиба при активной помощи «Белых касок» организовать провокации с применением химоружия.
«Без сомнения, варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной», — подчеркнули дипломаты.
Ранее российские специалисты подтвердили факт заражения Алеппо химическими веществами после атаки боевиков.
По последним данным, в результате нападения 73 мирных жителя госпитализированы с симптомами острого химического отравления.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.