МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо

«В Москве самым решительным образом осуждают данную атаку террористов против мирных жителей Алеппо», — говорится в комментарии ведомства.

В МИД напомнили, что неоднократно предупреждали и обращали внимание международного сообщества на попытки боевиков из Идлиба при активной помощи «Белых касок» организовать провокации с применением химоружия.

«Без сомнения, варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной», — подчеркнули дипломаты.

Ранее российские специалисты подтвердили факт заражения Алеппо химическими веществами после атаки боевиков.

По последним данным, в результате нападения 73 мирных жителя госпитализированы с симптомами острого химического отравления.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.