Глава Крыма прокомментировал введение военного положения на Украине

«Никаких угроз для Крыма это не несёт. Я уверен, что достаточно сил и средств на территории Республики Крым», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Аксёнова, «благодаря в первую очередь» поддержке со стороны российского президента Владимира Путина «Крым защищён и превращён в неприступную крепость, как и вся Россия».

Также глава Крыма заявил, что никому не позволено нарушать государственную границу России. По его словам, за это будет применяться уголовное наказание.