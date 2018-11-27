Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что введение на Украине военного положения не несёт угрозы для полуострова.
«Никаких угроз для Крыма это не несёт. Я уверен, что достаточно сил и средств на территории Республики Крым», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Аксёнова, «благодаря в первую очередь» поддержке со стороны российского президента Владимира Путина «Крым защищён и превращён в неприступную крепость, как и вся Россия».
Также глава Крыма заявил, что никому не позволено нарушать государственную границу России. По его словам, за это будет применяться уголовное наказание.
Ранее Верховная Рада проголосовала за введение военного положения на 30 дней начиная с 28 ноября в ряде украинских регионов.