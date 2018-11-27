Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Запад раскусил провокацию Украины
Запад раскусил провокацию Украины

Глава Крыма прокомментировал введение военного положения на Украине 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что введение на Украине военного положения не несёт угрозы для полуострова.
«Никаких угроз для Крыма это не несёт. Я уверен, что достаточно сил и средств на территории Республики Крым», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Аксёнова, «благодаря в первую очередь» поддержке со стороны российского президента Владимира Путина «Крым защищён и превращён в неприступную крепость, как и вся Россия».
Также глава Крыма заявил, что никому не позволено нарушать государственную границу России. По его словам, за это будет применяться уголовное наказание.
Ранее Верховная Рада проголосовала за введение военного положения на 30 дней начиная с 28 ноября в ряде украинских регионов.
RT на русском: последние новости
Климкин назвал формальностью дипломатические отношения с Россией Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу Лавров прокомментировал решение ввести на Украине военное положение
Сергей Аксенов , Владимир Путин , Верховная Рада , РИА Новости , Политика , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал заявление по керченскому конфликту488
Украину предостерегли от разрыва с Россией225
«Они уходили со строя мужиками, а приходили „петухами“152
Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Керченском проливе32
Россиян не пускают на Украину230
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение