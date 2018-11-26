Елена Ямпольская: «Новый закон должен создать для культуры комфортную среду»

Закон о культуре, который начал разрабатываться под эгидой Администрации президента , должен создать в стране комфортную среду для деятелей и работников культуры. Такое мнение высказала председатель думского Комитета по культуре Елена Ямпольская в эфире программы "Агора" на телеканале "Культура".

По словам Ямпольской, меры, которые регламентируют развитие культуры, должны быть преимущественно диспозитивными. Они должны не столько запрещать или ограничивать, но по возможности больше разрешать, дозволять, рекомендовать, обеспечивать права и возможности.

"Это вовсе не либеральный подход, — пояснила председатель Комитета. — Это подход сугубо прагматический. Если государство инвестирует в культуру, надо обеспечить механизмы, при которых эти инвестиции будут работать наиболее плодотворно. Нет смысла вкладываться в спортсмена, а потом приковывать его к койке наручниками".

Депутат отметила, что в России уже есть или оперативно дорабатываются законы, которые позволяют пресекать экстремизм и разнообразную нежелательную пропаганду. В культуре же необходимо "расчистить площадку" и дать возможность самореализации.

"Надо вкладываться прежде всего в поиск талантов и в социальные лифты. Ведь культура — это прежде всего не деньги, а талантливые люди", — сказала Ямпольская.

Депутат подчеркнула, что закон о культуре по поручению президента создает его администрация.

"Мы включимся в работу сразу вслед за ними и, естественно, готовы развивать и поддерживать их идеи", — сказала она.

При этом Ямпольская сослалась на свой опыт работы в Комитете, отметив, что сейчас депутатам приходится работать с большим количеством действующих правовых актов, которые так или иначе затрагивают сферу культуры.

"Там множество препон, лишних фильтров, бюрократических булыжников, которые лежат на пути у нашей культуры. В итоге она вынуждена смотреть себе под ноги, чтобы не споткнуться, вместо того чтобы взглянуть на линию горизонта", — сказала она.

По словам депутата, помимо написания нового закона о культуре, будь то в форме рамочного закона или отраслевого кодекса, придется скорректировать значительное количество действующих нормативных актов.

"Самое главное для культуры — возможность осуществления замыслов. Это глобальная задача, которая стоит перед нами не только, когда мы задумываемся о новом законе о культуре, но и когда у себя в Комитете мы рассматриваем изменения, вносимые в тот или иной действующий закон", — сказала Ямпольская в эфире у Михаила Швыдкого.

Она напомнила, что Комитет уже успел отменить непродуманные ограничения для международных кинофестивалей, из-за которых страна могла лишиться ретроспектив и просветительских смотров. Комитет также тщательно работает с правительственным "законом о "билетной мафии"". Здравый и нужный законопроект, который позволит ведущим театрам страны предотвратить убытки в миллионы рублей, не должен создавать проблем для региональных организаций культуры, добросовестных продавцов билетов и, наконец, обычных граждан, которые пытаются реализовать возле театра или концертного зала лишний билетик.

Наконец, гигантская тема, за которую комитет взялся и, по заверению Ямпольской, будет вести ее до результата — возрастные маркировки произведений искусства.

"Ситуация доведена до абсурда, до цинизма. Если и далее наша информационная политика будет осуществляться так же, как она осуществляется сейчас — надо немедленно прекратить ставить возрастную маркировку на произведения искусства. Это моя принципиальная позиция", — заявила председатель Комитета по культуре.

Ямпольская давно говорит о том, что на телевидении и в интернете дети каждый день сталкиваются с насилием, эротикой, не говоря уже о пошлости и дурном вкусе. В этой ситуации драконовские возрастные рейтинги для классических художественных произведений — настоящее кощунство.

"Если по нашему телевидению по-прежнему в прайм-тайм будут таскать друг друга за волосы, орать друг на друга, выяснять кто кому кем приходится, кто когда с кем где и при каких обстоятельствах, тогда давайте прекратим маркировать художественную литературу", — сказала депутат.

Ямпольская уже не раз подчеркивала, что не рассматривает свою работу в "идеологическом" разрезе. Она уверена, что главная задача Комитета — создание эффективных правовых инструментов, которые позволят творческим людям спокойно заниматься своим делом на благо страны, а не ломать голову над тем, как обойти искусственные бюрократические барьеры.