В Кремле рассказали о статусе задержанных украинских моряков

«Нарушители границы, они преследуются по закону, в строгом соответствии с законодательством», — заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов являются ли нарушившие границу моряки украинских кораблей военнопленными для России , заявил, что нарушители государственной границы преследуются по закону.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Нарушители границы, они преследуются по закону, в строгом соответствии с законодательством», — сказал пресс-секретарь главы государства.