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В Кремле рассказали о статусе задержанных украинских моряков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Нарушители границы, они преследуются по закону, в строгом соответствии с законодательством», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов являются ли нарушившие границу моряки украинских кораблей военнопленными для России, заявил, что нарушители государственной границы преследуются по закону.
«Я не могу ответить на этот вопрос. Нарушители границы, они преследуются по закону, в строгом соответствии с законодательством», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее ФСБ России заявила, что украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили границу России, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров пограничной службы ФСБ и Черноморского флота РФ немедленно остановиться и совершали опасные маневры. Украинские корабли были задержаны.
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Дмитрий Песков , ФСБ , Политика , Армия , В мире , Войска , Украина
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