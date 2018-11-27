23-летний депутат назвал ГУЛАГ «хорошей вещью»

«ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги», — сказал он.

Высказывание 23-летнего политика было критически встречено интернет-пользователями и правозащитниками. После этого Пирожков пояснил в комментарии СМИ, что не восхвалял репрессии.

«Из интервью можно сделать вывод, что я не сопереживаю безвинно осужденным и отправленным в трудовые лагеря людям. Трудовые лагеря во времена СССР — пример той системы, что никогда не должна воссоздаваться ни в России, ни в любой другой стране. Но сама концепция имеет право на существование. Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы», — цитирует его TJournal.

В октябре журналистка Russia Today Самира Хан (Sameera Khan) попала под шквал критики после того, как опубликовала несколько мемов про сталинский ГУЛАГ на своей странице в Twitter. В частности, она иронично описывала «преимущества» пребывания заключенных в лагерях.

Андрей Пирожков избрался депутатом думы Екатеринбурга в сентябре.