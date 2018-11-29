Законы, вступающие в силу в декабре

Российские дороги начнут покорять автомобили без водителей, размер госпошлин за урегулирование досудебных споров по тарифам изменится, а финансовую грамотность россиян повысят инвестиционные советники. Что еще изменится в жизни россиян с декабря?

1 декабря. Россию ждёт эксперимент по «запуску» беспилотных автомобилей

В силу вступило постановление Правительства, которое установило правила проведения в Москве Татарстане эксперимента по использованию беспилотных автомобилей. Предполагается, что он начнётся с 1 марта 2019-го продлится до 1 марта 2022 года. В рамках эксперимента на дороги двух регионов выйдет около ста высокоавтоматизированных автомобилей — все они будут помечены специальным знаком «А».

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, российский транспортный комплекс движется в «цифровую эпоху», и беспилотные автомобили — её важная часть. «Но чтобы эта сказка стала былью, необходимы нормативные условия, а ныне действующие правила исходят из того, что за любым транспортным средством должен сидеть водитель», — признал глава Правительства.

При этом в кабмине уверены: прежде чем указанные нормативы разрабатывать, нужно опробовать саму возможность движения беспилотников по дорогам общего пользования, понять, насколько это эффективно, выработать технические требования к таким транспортным средствам.

12 декабря. Размер госпошлин за урегулирование споров по тарифам унифицируют Размер госпошлин за рассмотрение досудебных споров и разногласий, связанных с применением регулируемых цен, будет унифицирован. Он составит 120 тысяч рублей.

До вступления в силу указанного закона госпошлина за принятие решения в досудебном порядке по спорам, связанным с установлением и применением регулируемых цен (тарифов), составляет 160 тысяч рублей. В то же время плата за принятие решения в отношении установленных тарифов по разногласиям, возникшим между органами исполнительной власти субъектов и потребителями, равна 80 тысяч рублей.

«Законом предлагается унифицировать указанные государственные пошлины, установив их размер в 120 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к документу. Такое решение принято в том числе из-за того, что результаты решений в обоих случаях оформляются правовыми актами Федеральной антимонопольной службы, а объёмы работы одинаковы.

21 декабря. Финансовую консультацию проведут инвестиционные советники

В России появится институт инвестиционных советников. Требования к их деятельности и к предоставляемым ими индивидуальным инвестиционным рекомендациям прописаны в законе.

В частности, документ предписывает, что инвестиционные советники не должны проходить процедуру лицензирования, однако, как и иные профессиональные участники рынка ценных бумаг, они будут членами саморегулируемых организаций.

Вести их реестр поручено Банку России . Основным требованием к инвестиционным советникам будет квалификация и соответствие советов инвестиционному профилю клиента. Деятельностью по инвестиционному консультированию признаётся оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путём предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Вести такую работу разрешается на основании договора.

21 декабря. Движение на дорогах станет ещё безопаснее

Требования по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к компаниям, индивидуальным предпринимателям, а также физлицам при эксплуатации транспортных средств, уточнят.

В частности, юрлицам и индивидуальным предпринимателям запретят допускать к управлению транспортными средствами работников с иностранными национальными или международными водительскими удостоверениями. Также они будут обязаны следить за тем, чтобы их водители соблюдали установленный российским законодательством режим труда и отдыха. Для этого транспортные средства придётся оснастить тахографами.

Кроме того, органы исполнительной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получат право самостоятельно утверждать перечень используемых для перевозки пассажиров транспортных средств, которым будет разрешено ездить по выделенной полосе.

30 декабря. Взимать плату за въезд в центр города запретят

Местные власти смогут вводить временные ограничения на въезд в центр города, однако брать плату за въезд туда чиновникам будет запрещено законом.

Кроме того, при принятии решения о закрытии въезда в центр городов в определённые дни или время суток местные власти будут обязаны организовать дополнительные парковки или открыть новые маршруты движения.

Закон предписывает, что при ремонте участков дорог проезжая часть может быть закрыта не больше чем на 50 процентов, а заграждения должны устанавливаться не раньше, чем за три дня до начала работ. Также вводится запрет на организацию платных парковок на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, к образовательным организациям, включая детсады. Также нельзя будет брать плату за стоянку машин у медучреждений, культурных организаций, органов власти и муниципалитетов, на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Размер платы за пользование платной парковкой не должен превышать установленный законом максимальный предел.

Бесплатно парковаться смогут машины скорой помощи и пожарных, а также транспортные средства спецслужб и Росгвардии в связи со служебной необходимостью.

Кроме того

1 декабря. Ряды малого бизнеса пополнятся

Определены условия, при выполнении которых хозяйственные товарищества будут считаться субъектами малого предпринимательства и претендовать на государственную поддержку.

Чтобы попасть в эту категорию, товарищества должны соответствовать критериям по численности сотрудников и выручке. Кроме того, есть ещё одно условие: российские компании, входящие в состав учредителей, могут иметь не более 25 процентов доли уставного капитала, а крупные иностранные — не более 49 процентов.

Кроме того, установлено, что в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства будут включаться также сведения о среднесписочной численности работников юрлица за предшествующий календарный год в случае, если такие сведения размещены на официальном сайте уполномоченного органа.

30 декабря. Электроэнергию можно будет продавать только по лицензии

За ведение энергосбытовой деятельности с нарушением лицензионных требований или без лицензии будут привлекать к административной ответственности. Штрафы за такие правонарушения составят до миллиона рублей.

В частности, за работу в указанной сфере с нарушением лицензионных требований должностных лиц будут штрафовать на 4-200 тысяч рублей, юридических лиц — на 30-500 тысяч рублей. Значительно выше размер взысканий будет в том случае, если лицензия на осуществление энергосбытовой деятельности не получена вовсе. В этом случае с должностных лиц будут взысканы штрафы в размере от 200 тысяч до 250 тысяч рублей (альтернативный вариант — дисквалификация на срок до трёх лет), с юридических лиц — штрафы от 500 тысяч до одного миллиона рублей.