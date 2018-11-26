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МИД России заявил протест в связи с инцидентом в Керченском проливе 

RT на русском 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России заявляет протест в связи с действиями украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает пресс-служба ведомства.
«МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Чёрном море», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Москва требует срочного созыва Совбеза ООН.
25 ноября ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
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ФСБ , МИД , Совбез ООН , Политика
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