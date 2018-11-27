МИД обратился с предупреждением к россиянам из-за ситуации на Украине

Военное положение было введено на Украине накануне вечером в связи с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября три судна Военно-морских сил Украины были задержаны погранслужбой ФСБ после незаконного пересечения границы России.

Сначала это решение было одобрено на заседании украинского Совета национальной безопасности и обороны, а затем и Верховной радой

В ходе вчерашнего заседания СНБО начальник Госпогранслужбы Украины Петр Цыгикал заявлял, что в случае введения военного положения въезд в страну может быть ограничен для «определенных категорий» россиян.

Сегодня стало известно, что с вечера 26 ноября украинские пограничники стали отказывать во въезде некоторым гражданам России. Так они поступили с более чем 30-ю пассажирами рейса Минск — Киев авиакомпании «Белавиа». Россияне были вынуждены вернуться в столицу Белоруссии.