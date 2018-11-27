Министерство иностранных дел России призвало россиян предпринимать меры предосторожности, посещая Украину после введения в стране военного положения. Об этом сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.
Военное положение было введено на Украине накануне вечером в связи с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября три судна Военно-морских сил Украины были задержаны погранслужбой ФСБ после незаконного пересечения границы России.
Сначала это решение было одобрено на заседании украинского Совета национальной безопасности и обороны, а затем и Верховной радой.
В ходе вчерашнего заседания СНБО начальник Госпогранслужбы Украины Петр Цыгикал заявлял, что в случае введения военного положения въезд в страну может быть ограничен для «определенных категорий» россиян.
Сегодня стало известно, что с вечера 26 ноября украинские пограничники стали отказывать во въезде некоторым гражданам России. Так они поступили с более чем 30-ю пассажирами рейса Минск — Киев авиакомпании «Белавиа». Россияне были вынуждены вернуться в столицу Белоруссии.