Яровая рассказала, зачем Киев вводит военное положение 

Украинские власти намерены ввести военное положение в стране, это наиболее комфортный и безответственный для Киева режим управления, считает заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.
По её словам, заход украинских кораблей в Керченский пролив — это демонстративное, спланированное правонарушение, нацеленное на их задержание. «Все действия украинской стороны запланированы и могли быть реализованы только по указанию высшего руководства страны, следовательно, и введение военного положения — это часть политического плана», — приводит слова Ирины Яровой пресс-служба депутата.
Депутат также отметила, что президенту Украины Петру Порошенко нужна легитимизация через парламент мнимых, созданных им же угроз «для дальнейшего беззакония внутри Украины». Вся политика Порошенко со времен антигосударственного переворота, войны в Донбассе, развала экономики и культа национализма — «это одна бочка пороха, которая подрывает не только Украину», но и основы европейской безопасности, считает Ирина Яровая.
25 ноября три корабля ВМС Украины в нарушение действующих правил прохода из Чёрного в Азовское море нарушили госграницу России, отказались подчиниться законным требованиям российских пограничников, а также допустили опасное маневрирование. Нарушителей задержали с применением оружия. Открыто уголовное дело. Глава МИД России Сергей Лавров назвал произошедшее однозначной провокацией.