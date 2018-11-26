Яровая рассказала, зачем Киев вводит военное положение

Ирина Яровая. Украинские власти намерены ввести военное положение в стране, это наиболее комфортный и безответственный для Киева режим управления, считает заместитель председателя Государственной Думы

По её словам, заход украинских кораблей в Керченский пролив — это демонстративное, спланированное правонарушение, нацеленное на их задержание. «Все действия украинской стороны запланированы и могли быть реализованы только по указанию высшего руководства страны, следовательно, и введение военного положения — это часть политического плана», — приводит слова Ирины Яровой пресс-служба депутата.

Депутат также отметила, что президенту Украины Петру Порошенко нужна легитимизация через парламент мнимых, созданных им же угроз «для дальнейшего беззакония внутри Украины». Вся политика Порошенко со времен антигосударственного переворота, войны в Донбассе, развала экономики и культа национализма — «это одна бочка пороха, которая подрывает не только Украину», но и основы европейской безопасности, считает Ирина Яровая.