Путин в курсе конфликта в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин получает всю информацию о ситуации с украинскими кораблями, которые были задержаны в Керченском проливе при незаконном пересечении границы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Речь идет о серьезной провокации, поэтому, конечно же, президент получал и вчера, и сегодня всю полноту информации о том, что происходило», — сказал Песков.

Он уточнил, что Путин пока не планирует телефонных контактов для обсуждения ситуации в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.