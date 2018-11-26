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В Кремле ответили на вопрос о дате встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что план двусторонних встреч Путина на саммите «Большой двадцатки» уже составлен, передает ТАСС.
Представитель Кремля затруднился предположить, будет ли инцидент в Керченском проливе обсуждаться на встрече Путина и Трампа.
Песков напомнил, что инцидент близ Крыма является «очень серьезной провокацией», которая будет рассматриваться на площадке Совбеза ООН по инициативе России.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД отметил, что Москве и Вашингтону следует приступить к нормальной неполитизированной работе по жизненно важным для обеих стран направлениям.
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Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Политика , США
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