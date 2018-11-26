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Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам

Песков оценил действия пограничников в Керченском проливе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Керченском проливе, заявил, что российские пограничники действовали в соответствии с законом и международным правом.
Песков подчеркнул, что «российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательством, как международным правом, так и внутренним законодательством».
«Речь идет о вторжении в территориальные воды Российской Федерации иностранных военных кораблей. Причем дело в том, что эти иностранные военные корабли вошли в территориальные воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на озвученное предложение воспользоваться лоцманскими услугами и так далее и тому подобное», — добавил он.
Песков заявил, что не считает действия российских пограничников атакой. «Я бы назвал этой действия необходимые по пресечению государственной границы Российской Федерации. На этот счет существуют определенные сценарии у пограничников, которыми они и руководствуются в подобных ситуациях», — заявил Песков.
Песков также уточнил, что разговоров Путина и Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было, о возможных дальнейших контактах неизвестно.
Он также пока не знает подробностей о судьбе украинских экипажей после инцидента, передает РИА «Новости»
В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. На этом фоне Киев заявил о срочном созыве заседания комиссии Украина — НАТО.
МИД России выразил решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море.
Украинские радикалы на фоне провокации украинских кораблей в Черном море подожгли покрышки у генконсульства России во Львове. Кроме того, в центре Киева сгорел автомобиль российских дипломатов. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал безобразной акцию националистов у посольства России в Киеве, подчеркнув, что полиция этот «шабаш» остановить не пыталась.
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Комментарии
Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , НАТО , РИА Новости , Политика
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