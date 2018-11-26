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Россия отказалась волноваться из-за новых санкций 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москву не волнует вопрос введения в ее отношении новых санкций из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Насчет санкций. Я не знаю. Нас это уже давно перестало волновать», — приводит его слова РИА Новости. При этом, по словам Лаврова, любые ограничения — это плохо.
Он также отметил, что произошедшее — «однозначная провокация», устроенная с разрешения высшего руководства в Киеве. Глава МИД добавил, что корабли ВМС Украины «нарушили ключевые положения международного права», а их действия создавали угрозы и риски для нормального движения судов.
Кроме того, Лавров считает, что возможное введение военного положения на Украине — это попытка властей «в общем-то вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно».
25 ноября патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране хотят ввести военное положение.
Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.
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Сергей Лавров , ФСБ , МИД , РИА Новости , Политика , Москва
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