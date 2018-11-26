Россия отказалась волноваться из-за новых санкций

Сергей Лавров. Москву не волнует вопрос введения в ее отношении новых санкций из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России

«Насчет санкций. Я не знаю. Нас это уже давно перестало волновать», — приводит его слова РИА Новости. При этом, по словам Лаврова, любые ограничения — это плохо.

Он также отметил, что произошедшее — «однозначная провокация», устроенная с разрешения высшего руководства в Киеве. Глава МИД добавил, что корабли ВМС Украины «нарушили ключевые положения международного права», а их действия создавали угрозы и риски для нормального движения судов.

Кроме того, Лавров считает, что возможное введение военного положения на Украине — это попытка властей «в общем-то вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно».

25 ноября патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране хотят ввести военное положение.

Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.