Песков рассказал, почему не писал географический диктант

"Я лично не смог. Я был в командировке", — сказал он.

Географический диктант в этом году прошел 11 ноября.

Песков добавил, что результаты диктантов всегда анализируются, и в целом пока географическая грамотность оставляет желать лучшего, хотя у россиян она выше, чем у жителей зарубежных стран.