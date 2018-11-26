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Песков рассказал, почему не писал географический диктант 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков рассказал, что не смог принять участие в географическом диктанте, поскольку был в командировке.
"Я лично не смог. Я был в командировке", — сказал он.
Географический диктант в этом году прошел 11 ноября.
Песков добавил, что результаты диктантов всегда анализируются, и в целом пока географическая грамотность оставляет желать лучшего, хотя у россиян она выше, чем у жителей зарубежных стран.
Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования. Целью данной международной акции являются популяризация географических знаний и повышение интереса к географии.
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Комментарии1
Дмитрий Песков , Владимир Путин , Русское географическое общество , Политика
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